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Прокурор объяснила, почему был отменен приговор Эдварда Била

Анна Назайкина
19:00 16.12.2021
Дело передали на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд.
© Видео: Прокуратура РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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Старший прокурор Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России Елена Гусева объяснила, почему был отменен приговор блогеру Эдварду Билу, которого ранее осудили на два года.

«Прокурор не согласился с данным приговором и принес апелляционное представление, которое московским городским судом было оставлено без удовлетворения. Заняв принципиальную позицию, прокурор обратился с кассационным представлением, в котором поставлен вопрос об отмене состоявшихся судебных решений в связи с нарушением процедуры судебного рассмотрения дела, а также назначения Билу чрезмерного мягкого наказания», - сообщила она.

Впоследствии Судебная коллегия по уголовным делам 2 кассационного Суда согласилась с доводами кассационного представления прокурора Москвы. Дело передали на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд.

Резонансное ДТП произошло в Москве 1 апреля. Эдвард Бил, управлявший автомобилем Audi, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Находившаяся за рулем сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова получила травмы и в тяжелом состоянии была госпитализирована. Пострадавшая вышла из комы спустя шесть дней.

В середине июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права управлять автомобилями в течение трех лет.

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