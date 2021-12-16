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«Искандеры» совершили марш по бездорожью и уничтожили «противника» под Калининградом

18:57 16.12.2021
В рамках учений расчеты ОТРК «Искандер-М» совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и пересеченной местности с преодолением естественных препятствий и маневрированием в ограниченном пространстве.
«Искандеры» совершили марш по бездорожью и уничтожили «противника» под Калининградом
© Фото: Минобороны РФ
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Боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота отработали уничтожение важных объектов условного противника в Калининградской области с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщили в пресс-службе ЗВО.

До заданного района расчетам пришлось добираться по грунтовым дорогам и пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, условно зараженных районов и маневрированием в ограниченном пространстве.

С марша на неподготовленных позициях в полевых условиях ракетчики развернули комплексы и проверили работоспособность ракетных систем, а также выполнили их перегрузку на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин.

Получив координаты, расчеты «Искандеров» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив электронные пуски крылатых ракет.

Помимо этого, ракетчики многократно меняли стартовые позиции, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели маскировку пусковых установок от современных средств разведки вероятного противника.

Сообщается что в учении были задействованы более 100 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Ранее боевые расчеты ракетной бригады ЗВО выполнили пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по заглубленному пункту управления условного противника в рамках совместных стратегических учений «Запад-2021».

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С.П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.

Материал подготовили: Николай Баранов, Алиса Кононенко

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