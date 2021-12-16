Власти Северной Осетии прокомментировали скандал с подделкой подписи Михалкова

Власти Северной Осетии проверяют информацию о том, что кинорежиссер Аким Салбиев якобы подделал подпись Никиты Михалкова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Там отметили, что не делают преждевременных выводов по ситуации.

«Вся информация, появившаяся в СМИ, требует тщательной проверки. Для этого в адрес руководства Союза кинематографистов России республика направила соответствующий запрос», - сказали РИА Новости в пресс-службе.

Скандал с подделкой подписи стал публичным на заседании съезда Союза кинематографистов. Во время выступления Салбиева на стол Михалкова положили бумаги с результатом почерковедческой экспертизы. Они якобы доказывали, что Салбиев подделал подпись Михалкова для получения премии от главы Северной Осетии.

По словам Михалкова, он начал разбираться в ситуации, когда к нему обратился чиновник из Осетии за подтверждением его просьбы о получении Салбиевым награды. Сам режиссер не помнил, что подписывал подобные документы. Он считает, что после инцидента Салбиева могут исключить из Союза кинематографистов. Сам обвиненный в подлоге режиссер намерен провести собственную экспертизу подписи.