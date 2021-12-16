«Черные технологии»: режиссер Салбиев ответил на обвинения в подделке подписи Михалкова

Кинорежиссер и документалист Аким Салбиев ответил главе Союза кинематографистов Никите Михалкову на обвинение в подделке его подписи для получения премии от главы Осетии.

Скандал разгорелся во время очередного заседания съезда. В ходе выступления Салбиева на стол Михалкову положили бумаги. Как уверяет он сам, это были результаты почерковедческой экспертизы, якобы доказывающей подлог.

«Это было после моего выступления на съезде. Они уверяют, что у них есть экспертиза, которую никому не показали. Это такой стиль черных технологий, наверное. Когда критикуют, такое получается. Я хочу подать в независимую экспертизу», - рассказал Салбиев в беседе со «Звездой».

После озвученной информации члены союза выступили с инициативой об исключении Салбиева, пишут «Известия». Однако сам Никита Михалков эту идею не поддержал, не желая, чтобы этот инцидент становился главной темой съезда.