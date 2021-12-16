Тимошенко после рабочего дня в Раде села за барабаны

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после рабочего дня в Верховной раде решила сесть за барабаны. Политик на своей странице в Facebook выложила видео с задорной игрой. На кадрах видно, что Тимошенко едва сдерживает улыбку.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!» - написала она.

Видео поразило подписчиков Тимошенко. Впрочем, встречались и негативные комментарии.

Несколько дней назад Юлия Тимошенко заявила, что Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения.