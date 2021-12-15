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«Пьет таблетки всю жизнь»: представитель Лепса рассказал о его состоянии

Анна Назайкина
15:32 15.12.2021
Ранее Лариса Долина сообщила, что певец не смог выступить с ней в дуэте из-за болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Кашаев, GlobalLookPress
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PR-директор Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе со «Звездой» опроверг данные о том, что артист был госпитализирован. Также представитель певца отрицает информацию о том, что артиста неоднократно привозили в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Урюпин рассказал, что певцу из-за повышенного давления пришлось вызвать медиков, которые дома сделали Лепсу укол, в больницу его не госпитализировали.

«Он дома находится... У нас в воскресенье концерт, он готовится к концерту. Все в порядке...Он гипертоник, в принципе, знаете, он пьет таблетки всю жизнь. Такое происходит часто, когда человек волнуется. Он такой же человек, как и мы все. Ему присуще болеть такими же заболеваниями. Если человек заболел, если у него подкосило давление, это не значит, что он “нажрался”», - объяснил PR-директор Лепса.

Ранее певица Лариса Долина написала на своей странице в Instagram, что Лепс не смог выступить с ней в дуэте из-за болезни. Исполнительница пожелала коллеге скорейшего выздоровления.

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