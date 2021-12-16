«Лишен элементарного страха»: Михалков раскрыл подробности скандала с подделкой его подписи

Народный артист РСФСР, кинорежиссер, актер Никита Михалков в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с документалистом Акимом Салбиевым, которого он ранее обвинил в подделке подписи.

«Я получил письмо от чиновника из Осетии, по-моему, он руководитель администрации, врать не буду, в котором он попросил меня подтвердить мою просьбу относительно того, что господин Салбиев должен быть награжден какой-то наградой республиканской», - сказал Михалков.

По словам режиссера, он не помнил о такой просьбе, что его удивило, поэтому Михалков начал разбираться в данной ситуации. В итоге в его распоряжении оказались эти два письма.

«Мне принесли эти два письма, одно из которых было подписано якобы мной 13 октября 21-го года, когда меня в России вообще не было. Второе письмо - характеристика на него, которая вообще подписана просто в расчете на то, что это отсылается куда-то там бог знает куда, туземцам... Получил письмо, в котором я как бы прошу об этой награде, в котором как бы стоит факсимиле мое, но так я расписывался последний раз лет 10-12 назад. Это не моя подпись нынешняя», - поделился воспоминаниями режиссер.

Впоследствии состоялись секретариат и пленум, на котором обсуждалась данная ситуация. Коллеги Михалкова убеждали его в необходимости разобраться с данным происшествием, члены союза выступили с инициативой об исключении Салбиева.

«Мне позвонили мои коллеги, говорят, что это катастрофа, что это ужасно абсолютно, что нарушение всего, безнравственно, это уголовное дело, что это заслуживает того, чтобы исключить его из союза», - добавил Михалков.

Однако Михалков призвал коллег не принимать такие серьезные меры перед съездом, так как это происшествие придадут огласке и оно станет главной темой, отвлекая внимание от насущных проблем кинематографистов.

«Мы рисковали, что все темы съезда крутились вокруг этого. Потому что исключение из Союза кинематографистов - это событие, это ЧП. И в этом случае съезд гарантированно становился поводом для разбора этой истории. Я попросил этого не делать, сказал, что потом разберемся», - рассказал режиссер.

Однако, по словам Михалкова, когда Салбиев в ходе съезда вышел на трибуну и начал обвинять своих коллег, у режиссера не осталось выбора.

«Когда господин Салбиев сам вышел на трибуну и, собственно, начал обвинять руководство союза в том, не было другого выхода. Если человек настолько бесстыден и лишен элементарного страха, что подлог может раскрыться... Вот так вот выходит открыто, называя себя, и начинает обвинять своих коллег, руководство союза... Мне не хотелось этого делать, но у меня не было другого выхода», - сказал Михалков.

Кроме того, режиссер заявил, что Акима Салбиева, скорее всего, исключат из Союза кинематографистов, и это будет справедливым решением.

Ранее кинорежиссер и документалист Аким Салбиев ответил главе Союза кинематографистов Никите Михалкову на обвинение в подделке его подписи для получения премии от главы Осетии.