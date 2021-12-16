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МиГ-29 России и силы ПВО Армении отбили «вражеские» авиаудары в небе над Закавказьем

17:42 16.12.2021
Учебно-тренировочные полеты дежурной смены выполнялись вдоль государственной границы Армении в зонах совместного дежурства сил ПВО двух государств на высотах от 50 до 6 000 метров на различных скоростях с выключенными системами опознавания.
МиГ-29 России и силы ПВО Армении отбили «вражеские» авиаудары в небе над Закавказьем
© Фото: Минобороны РФ
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Летчики авиабазы Южного военного округа в Армении совместно с дежурными сменами зенитчиков ЮВО и Минобороны Армении отразили авиационные удары условного противника, сообщили в пресс-службе округа.

Пилоты обнаружили, перехватили и уничтожили условных нарушителей воздушного пространства и обеспечили прикрытие воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации российского соединения.

Специалисты войск ПВО отработали алгоритм перехвата нарушителя при несении боевого дежурства по охране воздушного пространства. Операторы-наводчики зенитных ракетных комплексов посредством электронных пусков уничтожили воздушные цели «противника».

Сообщается, что учебно-тренировочные полеты дежурной смены на истребителях МиГ-29 выполнялись вдоль государственной границы Армении в зонах совместного дежурства сил ПВО двух государств на высотах от 50 до 6 000 метров на различных скоростях с выключенными системами опознавания.

Всего в учениях было задействовано более 500 военнослужащих ЮВО и Армении.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей.

Ранее в авиационной части военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, состоялись командирские учебно-тренировочные полеты на МиГ-29.

Экипажи истребителей прошли тренировку в сложных метеоусловиях, в горах на предельно малых высотах, в разное время суток. Пилоты отработали посадку по приборам и тактику ухода от противника.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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