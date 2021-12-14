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Российские военные летчики продемонстрировали высший пилотаж на МиГ-29 в небе Армении

13:09 14.12.2021
Экипажи истребителей прошли тренировку в сложных метеоусловиях, в горах на предельно малых высотах, в разное время суток. Пилоты отработали посадку по приборам и тактику ухода от противника.
Российские военные летчики продемонстрировали высший пилотаж на МиГ-29 в небе Армении
© Фото: Минобороны РФ
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В авиационной части военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, состоялись командирские учебно-тренировочные полеты на МиГ-29, сообщили в пресс-службе округа.

Тренировка была проведена специально для руководящего состава авиационных подразделений, чтобы потом командиры могли обучить молодых пилотов по усовершенствованной методике.

Маневры проходили в сложных метеоусловиях, на предельно малых высотах в горах днем и ночью, что позволило летчикам отработать наиболее сложные элементы пилотирования, посадку по приборам и тактику ухода от огня противника.

Кроме того, командиры потренировались в организации взаимодействия с группами руководства полетами и подразделениями, которые обеспечивают летные смены.

Ранее в ходе российско-сербских учений БАРС-2021 пилоты МиГ-29 обеих стран отработали заходы на низколетящие и малоскоростные цели и одновременную посадку парой истребителей.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Подробнее про историю его создания читайте в материале «Звезды».

Материал подготовила Алиса Кононенко

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