Российские военные летчики продемонстрировали высший пилотаж на МиГ-29 в небе Армении
В авиационной части военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, состоялись командирские учебно-тренировочные полеты на МиГ-29, сообщили в пресс-службе округа.
Тренировка была проведена специально для руководящего состава авиационных подразделений, чтобы потом командиры могли обучить молодых пилотов по усовершенствованной методике.
Маневры проходили в сложных метеоусловиях, на предельно малых высотах в горах днем и ночью, что позволило летчикам отработать наиболее сложные элементы пилотирования, посадку по приборам и тактику ухода от огня противника.
Кроме того, командиры потренировались в организации взаимодействия с группами руководства полетами и подразделениями, которые обеспечивают летные смены.
Ранее в ходе российско-сербских учений БАРС-2021 пилоты МиГ-29 обеих стран отработали заходы на низколетящие и малоскоростные цели и одновременную посадку парой истребителей.
Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Подробнее про историю его создания читайте в материале «Звезды».
Материал подготовила Алиса Кононенко