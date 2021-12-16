Разведчики ЗВО обезвредили охрану «врага» и добыли секретные сведения в Подмосковье

Военнослужащие разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии провели тактическое учение по захвату секретной информации на полевом командном пункте на полигоне Алабино в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В соответствии с планом учений, разведчики подошли на бронетранспортере БТР-82А и десантировались с него в непосредственной близости от района расположения условного противника. Затем бойцы скрытно проникли на «вражеский» командный пункт, обезвредили охрану и добыли секретные данные из полевого штаба. После этого военным удалось успешно доставить захваченную информацию на командный пункт дивизии.

Сообщается, что всего в учениях было задействовано около 100 военнослужащих и 10 единиц вооружения и военной техники.

Аналогичные учения проходят и в других военных округах. Так, в ноябре прошли учения разведчиков морской пехоты Тихоокеанского флота, в ходе которых военнослужащие совершили марш-броски, преодолели множество препятствий и добыли «секретные» сведения об условном противнике.

Для максимального приближения обстановки к боевой в ходе учения были использованы средства имитации, холостые боеприпасы и дымовые шашки.

Материал подготовили: Николай Баранов, Алиса Кононенко