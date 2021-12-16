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Вирусолог рассказал, чем грозит заражение переносчиков чумы «омикроном»

Иван Линдеманн
16:19 16.12.2021
Алексей Аграновский подчеркнул, что у SARS-CoV-2 не такой уж узкий круг хозяев. Например, он поражает норок, хорьков и других теплокровных животных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CDC, Unsplash
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Омикрон-штамм коронавируса может проникать в организм грызунов, cпособных переносить чуму. К такому выводу пришли ученые из нескольких университетов, в том числе Университета Вашингтона и пакистанского Университета Ага Хана.

Вирусолог Алексей Аграновский увидел в этом положительный момент.

«Во-первых, как этот вирус попадет на сусликов, которые являются переносчиками чумы? Да никак, потому что должен быть контакт с больным "омикроном" человеком. Предположим, что в результате редкого стечения обстоятельств он туда попал, заразились суслики "омикроном", как-то там болеют, легко или нет. Но нас интересует распространение чумы от сусликов к человеку - это действительно смертельно опасное заболевание. Но "омикрон" никак не будет влиять на этот процесс. Наоборот, если перезаразится вся популяция сусликов, они начнут погибать, то ниже шанс контакта с носителями чумы у человека», - заявил он телеканалу «Звезда».

Также Аграновский подчеркнул, что у SARS-CoV-2 не такой уж узкий круг хозяев. Например, он поражает норок, хорьков и других теплокровных животных. Однако эпидемиологической опасности существенной это не представляет, заключил специалист.

Ранее российский вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил версию искусственного происхождения «омикрона».

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