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Гранатометчики ЗВО подкрались к бронетехнике «противника» и поразили ее из РПГ-7

15:48 16.12.2021
Особое внимание военнослужащие уделили различным способам скрытного передвижения и поражения целей с применением приборов наблюдения и прицеливания.
Гранатометчики ЗВО подкрались к бронетехнике «противника» и поразили ее из РПГ-7
© Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Головеньки Кантемировской танковой дивизии ЗВО в Московской области проходят практические стрельбы с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», сообщили в пресс-службе округа.

При тренировке упор делается на отработку различных способов скрытного передвижения и поражения целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определение расстояния до цели и корректирование огня.

При выполнении упражнений военнослужащие опираются на современный опыт ведения локальных военных конфликтов в городских условиях. Для поражения бронетехники условного противника бойцы использовали ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя».

РПГ-7 - ручной противотанковый гранатомет для стрельбы активно-реактивными (с ракетным двигателем) гранатами. Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой противника.

РПГ-7 применяются на многих учениях и тренировках, в том числе зарубежных. Так, в октябре российские и египетские десантники провели боевые стрельбы из этих гранатометов в окрестностях Каира в ходе совместных учений «Защитники дружбы - 2021».

Примечательно, что военнослужащие используют РПГ-7 в разных положениях - россияне стреляют с колена, а египтяне предпочитают вести стрельбу сидя.

Материал подготовили: Николай Баранов, Алиса Кононенко

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