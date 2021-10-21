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Огонь в пустыне: десантники России и Египта показали навыки в стрельбе из автоматов и гранатометов

Валентин Гвоздев
08:41 21.10.2021
На тактических учениях стали заметны различия в технике ведения боя военнослужащими двух стран.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские и египетские военнослужащие провели боевые стрельбы из автоматов и гранатометов в окрестностях Каира. В эти дни в Египте проходят двусторонние учения Воздушно-десантных сил «Защитники дружбы-2021».

Цели, которые предстояло поразить десантникам, располагались всего в 150-ти метрах. Однако, когда огонь надо вести против солнца и по сливающимся с рельефом белым мишеням, задача уже не кажется простой.

На огневом рубеже десантники заняли места через одного - поразив мишени, они менялись оружием. Если для российских десантников РПГ-7 и новые автоматы Калашникова как родные, то для египтян пришлось провести экспресс-курс обращения с АК-12.

Для уничтожения бронетехники египетские десантники использовали РПГ-7, российские - десантный вариант того же гранатомета. Но положение для стрельбы имеет серьезные отличия. Россияне стреляют с колена, а египтяне предпочитают вести стрельбу сидя. На точность это, впрочем, никак не влияет.

Тактические учения проходили и ночью с применением тепловизоров и приборов ночного видения. В ходе этого этапа боевой подготовки стали заметны и другие отличия между военнослужащими двумя стран. Так, российские бойцы предпочитают переходить в наступление только после разведки, а египетские - сразу идут на штурм.

Участники совместных учений успешно справились с огневой подготовкой. Впереди у десантников - совместные прыжки с парашютом и захват населенного пункта.

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