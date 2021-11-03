СМИ сообщили о возможности затягивания сроков запуска «Северного потока - 2»

Запуск российского трубопровода «Северный поток - 2» может затянуться на несколько месяцев из-за бюрократических процедур. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

Как уточняется в материале агентства, власти Германии должны выпустить проект решения по газопроводу до 8 января, то есть не позже, чем через четыре месяца после предоставления документов. Затем заключение передадут на рассмотрение Европейской комиссии. По правилам, окончательное решение должно быть вынесено через два месяца, однако члены ЕК имеют право по необходимости продлить этот срок еще на два месяца. После этого немецкий регулятор может выдать газопроводу сертификат, разрешающий его запуск на следующий день. По данным Bloomberg, если ситуация сложится вышеописанным образом, запуск «Северного потока - 2» состоится не ранее 8 мая 2022 года.

Агентство отмечает, что шансы на одобрение газопровода почти стопроцентные, несмотря на противодействие со стороны Украины, отдельных стран ЕС и США. Немецкое правительство под руководством канцлера Ангелы Меркель неизменно поддерживает проект. Не ожидается изменения позиции по этому вопросу после прихода к власти преемника Меркель, социал-демократа Олафа Шольца. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ведет переговоры о коалиционном соглашении с «Зелеными» и либеральной Свободной демократической партией. Любые формулировки в этом соглашении, которые поставили бы «Северный поток - 2» под угрозу, вероятнее всего будут заблокированы СДПГ, заключает агентство.

Ранее в бундестаге призвали к скорейшему запуску российского газопровода. Главы двух комитетов Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр в своем заявлении пояснили, что решительных действий в этом вопросе требует стабильный спрос на природный газ.