Песков ответил на сообщения о якобы присутствии российских военных в Донбассе

Российских Вооруженных сил нет и не было на территории Луганской и Донецкой народных республик, утверждения об обратном являются ошибочными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал опубликованные в некоторых СМИ данные о том, что в материалах по делу о коррупции при поставках продовольствия в одном из судов Ростова-на-Дону было якобы подтверждено присутствие в Донбассе российских ВС.

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно. Никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, Россия регулярно занимается поставками гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики.

В Службе внешней разведки РФ заявили, что в Соединенных Штатах и Великобритании «раздувают истерию» вокруг ситуации в Донбассе, чтобы обвинить Россию во всех проблемах. Кроме того, в ведомстве считают, что именно украинские власти провоцируют напряженность в регионе.