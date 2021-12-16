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Своих не бросаем: снайперы КФл отработали эвакуацию раненых на поле боя в Дагестане

14:42 16.12.2021
Всего на полевой выход в рамках подготовки к конкурсу «Снайперский рубеж» привлечено более 50 военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Снайперы подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) впервые будут участвовать в конкурсе военно-полевой выучки «Снайперский рубеж» Армейских международных игр АрМИ-2022, сообщили в пресс-службе ЮВО.

В соответствии с правилами конкурса снайперы должны выполнять эвакуацию раненых с поля боя и оказание им первой помощи. Также военнослужащие отрабатывают скрытное передвижение и маскировку с использованием табельных и подручных средств, выбор и оборудование позиций.

Тренировка проходит на полигоне Аданак, в условиях горной местности и морского побережья.

В России регулярно проходят снайперские состязания, по итогам которых определяются сильнейшие стрелки. Одно из наиболее сложных физически испытаний - группа упражнений «Военный снайпинг». Посмотреть на них можно в октябрьском выпуске передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Участвующий в этих испытаниях стрелок должен ползком преодолеть участок, не задевая его верхнее ограждение и неся винтовку в одной руке параллельно земле. Затем, выдохнув, он бежит на первый рубеж и производит прицельный выстрел по цели с расстояния 305 метров. Без передышки второй - 555 метров, и третий - 355 метров. Всего на выполнение упражнения дается 150 секунд.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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