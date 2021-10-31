«Военный снайпинг»: прохождение одного из сложнейших испытаний соревнований снайперов показали на видео

Программа «Военная приемка» присутствовала на крупнейших в России состязаниях снайперов. Соревнования состоят из нескольких конкурсов, после прохождения которых определяются сильнейшие стрелки. Одно из наиболее сложных физически испытаний - группа упражнений «Военный снайпинг».

Сначала стрелок должен ползком преодолеть участок, не задевая его верхнее ограждение и неся винтовку в одной руке параллельно земле; затем, выдохнув, он бежит на первый рубеж и производит прицельный выстрел по цели с расстояния 305 метров; без передышки второй - 555 метров, и третий - 355 метров. На выполнение упражнения дается 150 секунд.

Стрелок, ставший участником сюжета, показал результат в 119 секунд и поражение всех трех мишеней.

Ранее «Военная приемка» рассказала, из каких стран «прибывают» винтовки участников соревнований. Еще некоторое время назад все они «приезжали» издалека, но сегодня их уже значительно теснят отечественные разработки.

Стрельба по мухам и террористам, из самых неудобных позиций и после тяжелых нагрузок, днем и ночью, в любую погоду, участники-стрелки из спецподразделений Министерства обороны, из спецподразделений ЦСН ФСБ, «Альфы», «Вымпела», Управления «К», службы безопасности президента - все это в новом выпуске «Военная приемка. Снайперская дуэль. Состязания снайперов». Смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.