В Кремле отреагировали на решение суда Берлина по делу Хангошвили

Россия категорически не согласна с выводом, который сделал суд Берлина в рамках расследования уголовного дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой», - сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее Верховный суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили, совершенном в августе 2019 года, и приговорил его к пожизненному заключению. Суд согласился с доводами, что убийство якобы было совершено по заказу госструктур.

На фоне этого Германия объявила двух сотрудников посольства Российской Федерации персонами нон грата. В МИД ФРГ, в свою очередь, заявили, что теперь диалог между Берлином и Москвой «серьезно осложнится».