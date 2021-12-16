Россия и Камбоджа обсудили перспективы сотрудничества по линии силовых ведомств

Перспективы развития сотрудничества по линии силовых ведомств между Россией и Камбоджей стали главной темой визита делегации из Москвы, посетившей столицу Королевства - Пномпень.

Российскую делегацию возглавил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В ходе встречи с заместителем главкома камбоджийских вооруженных сил Хун Манетом обсуждались военное сотрудничество и взаимодействия в борьбе с терроризмом. В переговорах также приняли участие представители Минобороны, ФСБ и МИД России.

В прошлом месяце Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений Москвой и Вашингтоном и повышением доверия между странами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо