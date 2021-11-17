В Совбезе раскрыли подробности переговоров Патрушева и Салливана

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонные переговоры. В ходе них была достигнута договоренность о совместной работе над улучшением атмосферы отношений США и РФ повышением доверия между двумя странами.

«В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений», - говорится в сообщении Совбеза.

Переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу со своим армянским коллегой Арменом Григоряном.

Представители России и Армении обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.