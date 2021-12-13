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Эксперт объяснил, как правильно выбрать искусственную елку

Виктория Ивашечкина
03:31 13.12.2021
По словам Павла Шапкина, часто производители новогоднего товара комбинируют качественные и более дешевые материалы.
Эксперт объяснил, как правильно выбрать искусственную елку
© Фото: Виталий Колмыков
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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин дал несколько советов по выбору искусственной елки. По словам эксперта, в первую очередь при покупке стоит обращать внимание на запах.

«Запах - это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные. Вдыхание растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем», - отметил Шапкин в интервью RT.

По мнению эксперта, особенно это опасно в том случае, если елка будет стоять дома на протяжении двух и более недель. Эксперт также подчеркнул, что часто производители комбинируют качественные и более дешевые материалы.

«Нужно посмотреть, потрогать, потому что за счет того, что где-то внутри используются дешевые материалы, она может быть менее долговечной, будет сыпаться», - рассказал Павел Шапкин.

Эксперт, говоря о материале, из которого делают искусственные ели, отметил, что идеальным вариантом является полиэтилен.

«Полиэтилен - самый безопасный пластик. Все хлоро- и стиролосодержащие пластики выделяют вредные вещества. Единственный более или менее нормальный полимерный материал - это полиэтилен низкого давления», - отметил эксперт.

Ранее врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, что, покупая новогодние игрушки и украшения, важно внимательно изучать состав изделия, а также обращать внимание на запах. Некоторые товары низкого качества могут вызвать химическое отравление и сильнейшую аллергическую реакцию.

По словам медика, нельзя покупать пластмассовые украшения, от которых исходит резкий запах. Такие вещи крайне опасны для организма.

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