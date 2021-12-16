Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Руины легендарного храма Геркулеса обнаружили в Испании

Светлана Иванова
13:18 16.12.2021
Древнее строение обнаружили в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри между муниципалитетами Сан-Фернандо и Чиклана, сопоставив изображения аэрофотосъемки с античными источниками и более ранними археологическими открытиями.
Руины легендарного храма Геркулеса обнаружили в Испании
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

Затопленные руины, предположительно, легендарного храма финикийского бога Мелькарта нашли в окрестностях испанского Кадиса. Божество в римской мифологии отождествляли с Геркулесом.

Древнее строение обнаружили в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри между муниципалитетами Сан-Фернандо и Чиклана. По словам археологов, храм имел длину 150 и ширину 300 метров.

Открытие сделали благодаря данным «цифровой модели территории», которую создали в Национальном институте географии с помощью аэрофотосъемки. Современные изображения сравнили с античными источниками и более ранними археологическими открытиями. Об этом сообщает газета Diario de Cadiz.

Теперь версию об обнаружении храма Геркулеса нужно подтвердить при помощи археологических исследований, в том числе на суше и под водой. Потребуются также геоархеологический анализ и отбор палеоэкологических проб.

Храм Геркулеса в Гадесе (современный Кадис) считался одним из самых знаменитых святилищ древности. Об уникальном строении писали в своих трудах античные деятели искусства Страбон, Силий Италик и Филострат. Древнеримский писатель, историк Светоний утверждал, что именно в храме Геркулеса Юлий Цезарь решил посвятить жизнь свершению великих дел, увидев статую Александра Македонского.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:28 В стране и мире
Видео
Арест подозреваемой в многомиллионном хищении кассирши из Ачинска попал на видео
13:17 В стране и мире
Видео
«Синие птицы» в казахских степях: кадры прибытия амфибий в район посадки «Союза» с МКС
11:23 В стране и мире
Видео
Автоэксперт рассказал, как введение новых правил подготовки водителей в РФ повлияет на учебный процесс
10:50 Армия
Видео
Счет на секунды: расчеты С-400 в Крыму продемонстрировали скорость перехода в боевой режим
09:09 В стране и мире
СМИ усомнились в новизне рассекреченных «откровений» ЦРУ об убийстве Кеннеди
Популярное
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.