Руины легендарного храма Геркулеса обнаружили в Испании

Затопленные руины, предположительно, легендарного храма финикийского бога Мелькарта нашли в окрестностях испанского Кадиса. Божество в римской мифологии отождествляли с Геркулесом.

Древнее строение обнаружили в устье канала Каньо-де-Санкти-Петри между муниципалитетами Сан-Фернандо и Чиклана. По словам археологов, храм имел длину 150 и ширину 300 метров.

Открытие сделали благодаря данным «цифровой модели территории», которую создали в Национальном институте географии с помощью аэрофотосъемки. Современные изображения сравнили с античными источниками и более ранними археологическими открытиями. Об этом сообщает газета Diario de Cadiz.

Теперь версию об обнаружении храма Геркулеса нужно подтвердить при помощи археологических исследований, в том числе на суше и под водой. Потребуются также геоархеологический анализ и отбор палеоэкологических проб.

Храм Геркулеса в Гадесе (современный Кадис) считался одним из самых знаменитых святилищ древности. Об уникальном строении писали в своих трудах античные деятели искусства Страбон, Силий Италик и Филострат. Древнеримский писатель, историк Светоний утверждал, что именно в храме Геркулеса Юлий Цезарь решил посвятить жизнь свершению великих дел, увидев статую Александра Македонского.