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Эксперт назвал главное достоинство гиперзвукового «Циркона»

12:48 16.12.2021
Очередную стрельбу гиперзвуковой ракетой осуществил экипаж фрегата СФ «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Военный эксперт Виктор Литовкин назвал очередной пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» отработкой различных вариантов ее применения. Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу «Цирконом». По мнению эксперта, которым он поделился со «Звездой», уникальной ракету делают не только ее боевые характеристики.

«Главное в том, что "Циркон" создан таким образом, что он может применяться из пусковых установок для запуска "Калибров", "Ониксов" и торпед. Даже новый комплекс "Ответ", о котором мы узнали недавно, это все те же виды ракет и торпед для применения из одной пусковой установки. В России создана уникальная пусковая установка, не надо переделывать все надводные и подводные корабли. Это экономит огромное количество денег и создает универсальную площадку для повышения эффективности и боеспособности наших ВМС», - сказал Литовкин.

Очередная стрельба «Цирконом» была произведена из акватории Белого моря по береговой мишени, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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