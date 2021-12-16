Эксперт назвал главное достоинство гиперзвукового «Циркона»

Военный эксперт Виктор Литовкин назвал очередной пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» отработкой различных вариантов ее применения. Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу «Цирконом». По мнению эксперта, которым он поделился со «Звездой», уникальной ракету делают не только ее боевые характеристики.

«Главное в том, что "Циркон" создан таким образом, что он может применяться из пусковых установок для запуска "Калибров", "Ониксов" и торпед. Даже новый комплекс "Ответ", о котором мы узнали недавно, это все те же виды ракет и торпед для применения из одной пусковой установки. В России создана уникальная пусковая установка, не надо переделывать все надводные и подводные корабли. Это экономит огромное количество денег и создает универсальную площадку для повышения эффективности и боеспособности наших ВМС», - сказал Литовкин.

Очередная стрельба «Цирконом» была произведена из акватории Белого моря по береговой мишени, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

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Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов