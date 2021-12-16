Психолог поделилась способами преодолеть эмоциональное выгорание

В преддверии новогодних праздников три четверти россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания. Согласно результатам исследования, которое провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, каждый третий житель нашей страны (36%) заметил у себя отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и повышенную утомляемость.

Еще треть респондентов (35%) сочли, что почти или уже выгорели. Кроме того, еще 4% опрошенных впервые обратили внимание на тревожные симптомы. Об отсутствии выгорания заявили 25% респондентов, пишет газета «Известия».

Чаще всего с эмоциональным выгоранием сталкиваются бухгалтеры и HR-менеджеры, юристы, сотрудники банков и PR-менеджеры, IT-специалисты, медики и фармацевты.

По мнению психолога Марины Решетниковой, выгорание можно считать одним из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса.

Справиться с недугом можно, если планировать время работы и время отдыха, разделить зону рабочего пространства и зону отдыха - этот совет особенно важен для тех, кто трудится удаленно, а также не перегружать себя.