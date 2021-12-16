Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Психолог поделилась способами преодолеть эмоциональное выгорание

Светлана Иванова
12:04 16.12.2021
Справиться с недугом можно, если планировать время работы и время отдыха, разделить зону рабочего пространства и зону отдыха и не перегружать себя, считает специалист.
Психолог поделилась способами преодолеть эмоциональное выгорание
© Фото: Ketut Subiyanto, Pexels
Читайте нас на:

В преддверии новогодних праздников три четверти россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания. Согласно результатам исследования, которое провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, каждый третий житель нашей страны (36%) заметил у себя отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и повышенную утомляемость.

Еще треть респондентов (35%) сочли, что почти или уже выгорели. Кроме того, еще 4% опрошенных впервые обратили внимание на тревожные симптомы. Об отсутствии выгорания заявили 25% респондентов, пишет газета «Известия».

Чаще всего с эмоциональным выгоранием сталкиваются бухгалтеры и HR-менеджеры, юристы, сотрудники банков и PR-менеджеры, IT-специалисты, медики и фармацевты.

По мнению психолога Марины Решетниковой, выгорание можно считать одним из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса.

Справиться с недугом можно, если планировать время работы и время отдыха, разделить зону рабочего пространства и зону отдыха - этот совет особенно важен для тех, кто трудится удаленно, а также не перегружать себя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:23 В стране и мире
Видео
Автоэксперт рассказал, как введение новых правил подготовки водителей в РФ повлияет на учебный процесс
10:50 Армия
Видео
Счет на секунды: расчеты С-400 в Крыму продемонстрировали скорость перехода в боевой режим
09:13 В стране и мире
Подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей кассир из Ачинска арестована на два месяца
09:09 В стране и мире
СМИ усомнились в новизне рассекреченных «откровений» ЦРУ об убийстве Кеннеди
08:36 В стране и мире
Самолет МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту Иркутска
Популярное
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.