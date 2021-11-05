Врач рассказал, как прийти в форму после нерабочей недели

Для того чтобы комфортно выйти из режима нерабочих дней, необходимо за три дня до начала трудовых будней вернуть привычный ритм жизни, а также восстановить рацион питания. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Хотя бы за три дня нужно начать жить в привычном режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно. Также тем, кто не успел ранее, нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. Особенно важно вакцинироваться людям из группы риска. То есть пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями», – отметил специалист.

По словам Тяжельников, если в праздники был нарушен привычный рацион питания, будет полезным разгрузочный день. Также стоит настроиться на работу психологически, заранее начать обдумывать и планировать задачи. Можно подготовить гардероб, чтобы не нервничать в последний момент, добавил врач.

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