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Врач рассказал, как прийти в форму после нерабочей недели

Майя Мусиенко
04:27 05.11.2021
По словам специалиста, на восстановление привычного ритма требуется три дня.
Врач рассказал, как прийти в форму после нерабочей недели
© Фото: ZAM-Photography imageBROKER.com Globallookpress
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Для того чтобы комфортно выйти из режима нерабочих дней, необходимо за три дня до начала трудовых будней вернуть привычный ритм жизни, а также восстановить рацион питания. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Хотя бы за три дня нужно начать жить в привычном режиме, чтобы войти в рабочий процесс комфортно. Также тем, кто не успел ранее, нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. Особенно важно вакцинироваться людям из группы риска. То есть пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями», – отметил специалист.

По словам Тяжельников, если в праздники был нарушен привычный рацион питания, будет полезным разгрузочный день. Также стоит настроиться на работу психологически, заранее начать обдумывать и планировать задачи. Можно подготовить гардероб, чтобы не нервничать в последний момент, добавил врач.

Ранее врач-терапевт Анна Белоусова рассказала, что обезопасить себя от пагубного воздействия магнитных бурь можно при помощи питания, отказавшись от диет и употребляя больше жидкости.

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