Рашкин ответил на вопрос о возможности лишения его депутатского мандата

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый по делу о незаконной охоте, в беседе со «Звездой» назвал наложенные на него судом ограничения неадекватными, так как они не дают ему выполнять работу парламентария в полном объеме.

«Они (ограничения. - Прим. ред.) неадекватны. Я, как депутат Госдумы, остался в ранге депутата... У меня 25 законов, о которых я должен доложить. У меня на отработке 407 писем от общественных организаций, физических, юридических лиц, с которыми я должен работать. Это значит, что должна быть электронная почта, должен быть телефон. У меня мандат никто не отбирал», - заявил он.

Рашкин отметил, что к ограничениям следует подходить разумно. Кроме того, он ответил на вопрос корреспондента «Звезды» о возможности лишения его депутатского мандата.

«Не знаю, я не буду гадать. Это дело системы. На что она выйдет - посмотрим, я тоже жду», - сказал парламентарий.

В понедельник Басманный суд запретил Рашкину покидать дом в период с 23.00 до 07.00 без письменного разрешения следователя, общаться без разрешения со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и пользоваться Интернетом, а также посещать любые охотничьи угодья. Мера пресечения действительна до 13 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Валерия Рашкина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). По данной статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в конце ноября Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Депутат Госдумы обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин признался, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения.