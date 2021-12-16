«Ощущение, что оторвали часть тебя»: Збруев простился с режиссером Сергеем Соловьевым

В русском языке нет слов, чтобы описать талант недавно ушедшего из жизни режиссера Сергея Соловьева. Такое заявление сделал известный актер, народный артист РСФСР Александр Збруев на церемонии прощания с Соловьевым.

«Мне не хотелось бы просто так слова употреблять, которые постоянно употребляют в таких случаях. Они очень затертые. Таких слов, которые соответствовали бы его таланту, таланту режиссера, таланту человеческому, их просто в русском языке нет. О нем можно говорить только в превосходной степени. И страшно. Страшно потому, что он - часть нашей жизни. И такое ощущение, что у тебя оторвали эту часть. Я бы здесь больше ничего не говорил. Низкий поклон ему», - сказал Збруев.

Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Зрителям хорошо знакомы его картины «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и «Дом под звездным небом».

Как рассказали в пресс-службе Российского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), где Соловьев работал руководителем режиссерской и актерской мастерской, причиной его смерти стали проблемы с сердцем.