В стране и мире Автоэксперт рассказал, как введение новых правил подготовки водителей в РФ повлияет на учебный процесс Роман Захаров По мнению Владимира Сажина, те автошколы, которые хотят научить своих учеников ездить на машине, будут это делать. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Введение в России новой системы обучения водителей практически не изменит подготовительный процесс. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал автоэксперт Владимир Сажин. «То, что перенесли сдачу экзаменов в город с элементом площадки, они как бы ничего по большому счету не изменили. С преподавания их не убрали. Ничего не поменялось. Оно как было в программе - заезд передом, задом, вбок, так оно и есть», - сказал специалист. Автоэксперт добавил, что большую роль в подготовке будущих водителей играют принципы обучения, действующие в той или иной автошколе. «Вопрос в том, что автошколы они либо учили ездить, либо они учили сдавать экзамены. Если они учили сдавать экзамены, то они давали те элементы, которые будут на экзамене, а не то, что есть в программе. Возьмем даже такой элемент, который есть в программе, - "Вождение транспортного средства с прицепом", он был в старой программе. Его мало кто давал. Думаю, что 1%, даже 0,5% из 100% давали этот элемент», - объяснил Сажин свою позицию. В заключение он подчеркнул, что те школы, которые хотят научить своих учеников ездить на машине, делают это. «Ничего не меняется. Меняется название элемента, а по сути ничего не меняется. И те школы, которые хотят научить, они учат всему. А те школы, которые хотят заработать денег, они не учат ничему, чтобы заработать на дополнительных занятиях», - резюмировал эксперт. Ранее стало известно, что центр «Движение без опасности» предложил обучать будущих российских водителей по новой методике. Документ будут обсуждать в Минпросвещения вместе с руководителями самих автошкол. Авторы инициативы, в частности, предложили сократить до 14 количество часов практики при обучении управлению авто с механической трансмиссией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика