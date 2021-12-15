В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Ранее предупреждение о погодной опасности в Московском регионе было объявлено до 04.00 четверга.
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В Москве и Подмосковье из-за гололедицы продлен «желтый» уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
«Желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.
Предупреждение о гололедице будет действовать до 23.00 четверга, 16 декабря.
Ранее предупреждение о погодной опасности в Московском регионе было объявлено до 04.00 четверга.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда на европейской части России установится теплая погода.