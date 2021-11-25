В стране и мире Путин назначил Гостева директором ФСИН Егор Левин Соответствующий указ «О директоре Федеральной службы исполнения наказаний», подписанный главой государства, опубликован на сайте Кремля. © Фото: МВД РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника полиции Аркадия Гостева, ранее занимавшего пост заместителя министра МВД РФ, новым директором ФСИН России. Соответствующий указ «О директоре Федеральной службы исполнения наказаний», подписанный главой государства, опубликован на сайте Кремля. Гостев родился в 1961 году в Рязанской области. В 1987 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР. Прошел путь от следователя следственного отдела до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности. С 2006 года исполнял обязанности начальника Управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Москве, затем - заместителя начальника ГУВД. В 2012 году указом президента России назначен заместителем министра внутренних дел РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика