Президенты России и Монголии проведут переговоры в Москве

Сообщается, что главы государств обсудят перспективы сотрудничества.

Президент России Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с монгольским лидером Ухнагийн Хурэлсухом в Москве. Об сообщает пресс-служба Кремля.

«Шестнадцатого декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудят развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по поводу взаимодействия на международной арене.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу встретился с членом Великого государственного хурала (парламента) Монголии Нямаагийном Энхболдом. Сообщалось, что стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области.