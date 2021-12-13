Шойгу и член парламента Монголии положительно оценили развитие отношений в военной сфере

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в понедельник в Москве с членом Великого государственного хурала (парламента) Монголии Нямаагийном Энхболдом, сообщили в военном ведомстве РФ.

Отмечается, что стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области.

В Минобороны РФ подчеркнули, что встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества между двумя странами.

Ранее Шойгу дал старт укладке железнодорожного пути на участке реконструкции БАМа. Глава российского военного ведомства распорядился начать работы в режиме видеосвязи. На месте событий находился замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов