В Гидрометцентре спрогнозировали теплую неделю в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что теплая погода на следующей неделе установится на всей европейской территории России.

По его словам, это будет связано с метеоявлением, которое «перекрывает север» и предотвращает вторжение холодных воздушных масс.

«В течение всей недели на европейской территории России будет теплая и даже очень теплая погода», - подчеркнул Вильфанд, передает ТАСС.

В четверг-пятницу в Северо-Западном федеральном округе температура будет выше нормы примерно на 7-8 градусов. В Краснодарском крае и Ростовской области самая теплая погода будет в начале недели. Она поднимется выше нормальных значений на 4-6 градусов.

В регионах Поволжья, Рязанской и Владимирской областей к концу недели температура поднимется на 8-9 градусов выше нормы, добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичный регион в начале следующей недели придет потепление, а в конце - похолодание. Высота сугробов увеличится до 30 сантиметров.

Так, в Москве и области температура воздуха по ночам повысится до -1 градуса в первой половине предстоящей недели, а днем столбики термометров достигнут нулевой отметки.