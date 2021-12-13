Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую неделю в европейской части России

Виктория Ивашечкина
02:23 13.12.2021
В ряде регионов в выходные температура поднимется на 8-9 градусов выше нормы.
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую неделю в европейской части России
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что теплая погода на следующей неделе установится на всей европейской территории России.

По его словам, это будет связано с метеоявлением, которое «перекрывает север» и предотвращает вторжение холодных воздушных масс.

«В течение всей недели на европейской территории России будет теплая и даже очень теплая погода», - подчеркнул Вильфанд, передает ТАСС.

В четверг-пятницу в Северо-Западном федеральном округе температура будет выше нормы примерно на 7-8 градусов. В Краснодарском крае и Ростовской области самая теплая погода будет в начале недели. Она поднимется выше нормальных значений на 4-6 градусов.

В регионах Поволжья, Рязанской и Владимирской областей к концу недели температура поднимется на 8-9 градусов выше нормы, добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичный регион в начале следующей недели придет потепление, а в конце - похолодание. Высота сугробов увеличится до 30 сантиметров.

Так, в Москве и области температура воздуха по ночам повысится до -1 градуса в первой половине предстоящей недели, а днем столбики термометров достигнут нулевой отметки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:51 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР оказание помощи в борьбе с COVID-19
20:53 В стране и мире
Видео
Магистраль, связавшая поколения: как новое строительство БАМа меняет Сибирь и Дальний Восток
20:11 В стране и мире
В ВОЗ сообщили о распространении «омикрона» в 63 странах мира
18:28 В стране и мире
Синоптик предсказала потепление на следующей неделе в Москве
17:05 В стране и мире
В Совбезе назвали антироссийским саммит США «За демократию»
Популярное
Кардиолог назвал главный способ распознать инфаркт
Песков заявил об угрозах США финансово изолировать РФ в случае вторжения на Украину
Мощный торнадо в Кентукки мог унести жизни около 100 человек
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.