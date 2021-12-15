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СМИ: хакеры осуществили успешную атаку на российский банк

Ян Брацкий
09:40 15.12.2021
По мнению экспертов, за атакой может стоять группа хакеров, специализирующихся на коммерческих организациях.
СМИ: хакеры осуществили успешную атаку на российский банк
© Фото: Anete Lusina, Pexels
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Один из российских банков подвергся хакерской атаке через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР). Об этом сообщается в отчете международной компании по расследованию и предупреждению киберпреступлений.

«В феврале 2021 года специалисты лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB были привлечены к реагированию на инцидент в одном из российских банков, в ходе которого атакующие смогли получить доступ к системе межбанковских переводов АРМ КБР», - говорится в отчете, текст которого приводит ТАСС.

Согласно данным отчета, атака началась в июне прошлого года через компрометацию аффилированной с банком компании. Злоумышленники получили доступ к Сети и исследовали ее в течение полугода. В январе мошенники зарегистрировали поддельные доменные имена, схожие с названием банка. В феврале 2021 года были похищены цифровые ключи. Сумма ущерба в отчете не приводится.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Европол и Евроюст за прошлый месяц провели серию операций по поимке и аресту хакерских групп. Жертвами злоумышленников, которые оказались украинцами, стали около двух тысяч человек в 71 стране, а ущерб от их действий составил 120 миллионов долларов.

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