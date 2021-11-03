Нарышкин на встрече с главой ЦРУ обсудил борьбу с международным терроризмом

Директор СВР Сергей Нарышкин обсудил с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ходе встречи в Москве борьбу с международным терроризмом. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», - сообщили в СВР.

Было отмечено, что встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Ранее сообщалось, что глава американского Центрального разведывательного управления проведет в столице несколько встреч с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений.

Накануне, 2 ноября, Совет безопасности России передавал, что секретарь СБ Николай Патрушев провел в Москве встречу с Бернсом, в ходе которой обсуждались отношения России и Соединенных Штатов. Следует отметить, что визит Бернса в столицу не анонсировался.