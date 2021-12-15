В Минтруд поступило предложение увеличить скидки на оплату ЖКХ для многодетных семей

Депутат Госдумы Василий Власов предлагает ввести единую федеральную систему скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей. Это следует из копии письма на имя главы Министерства труда РФ Антона Котякова.

В обращении народный избранник отмечает, что в соответствии с действующим законом субъекты России обязаны устанавливать 30%-ную скидку на оплату коммунальных услуг многодетным семьям. Он при этом уточняет, что региональные власти имеют право на свое усмотрение принимать нормативные акты, которые повышают эту скидку для определенных категорий семей.

В связи с вышеизложенным Власов уверен, что размеры скидок для семей с одним и тем же количеством несовершеннолетних детей могут различаться в зависимости от региона проживания, пишет RT.

«Прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу "40%-ная скидка - семьям с тремя несовершеннолетними, 50%-ная скидка - семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60%-ная скидка - семьям с пятью и более детьми"», - сказано в обращении депутата Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции их льготами в сфере ЖКХ. Глава государства при этом назвал данную тему важной.