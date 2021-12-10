Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил о необходимости исключить манипуляции льготами детей-сирот

Кира Тило
01:04 10.12.2021
Соответствующий вопрос затронули в ходе заседания СПЧ.
Путин заявил о необходимости исключить манипуляции льготами детей-сирот
© Фото: Dmitry Chasovitin Global Look Press
Читайте нас на:

Необходимо обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции их льготами в сфере ЖКХ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Тему льгот затронула член СПЧ Ирина Киркора, которая сообщила, что Совет подготовил соответствующий законопроект.

«Представляйте в правительство и в администрацию президента пришлите, чтобы мы могли поручить правовому управлению проработать. Тема очень важная. Нужно обеспечить интересы детей-сирот, исключить всякие возможные манипуляции и использование кем бы то ни было льгот, которые для них предоставляются», - сказал глава государства.

Помимо этого, во время заседания СПЧ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве. Глава государства уточнил, то в первую очередь речь идет о контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.