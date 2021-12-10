Путин заявил о необходимости исключить манипуляции льготами детей-сирот

Необходимо обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции их льготами в сфере ЖКХ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Тему льгот затронула член СПЧ Ирина Киркора, которая сообщила, что Совет подготовил соответствующий законопроект.

«Представляйте в правительство и в администрацию президента пришлите, чтобы мы могли поручить правовому управлению проработать. Тема очень важная. Нужно обеспечить интересы детей-сирот, исключить всякие возможные манипуляции и использование кем бы то ни было льгот, которые для них предоставляются», - сказал глава государства.

Помимо этого, во время заседания СПЧ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве. Глава государства уточнил, то в первую очередь речь идет о контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам.