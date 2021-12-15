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Миротворцы РФ обеспечили безопасность высева семян в Нагорном Карабахе

06:57 15.12.2021
Специалисты российского центра гуманитарного реагирования выполняют различные задачи по обеспечению безопасности в регионе, в том числе гражданских лиц при проведении сельскохозяйственных, инженерных и профилактических работ, а также при посещении паломниками монастырских комплексов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность высева разных сельскохозяйственных культур вблизи линии разграничения сторон в селе Мачкалашен Мартунинского района Нагорного Карабаха. В течение недели при содействии военнослужащих российского миротворческого контингента рабочие засеяли более 40 га посевной площади семенами разных сортов.

«Центром гуманитарного реагирования выполняются мероприятия по обеспечению безопасности сельскохозяйственных работ в селе Мачкалашен Мартунинского района. В связи с тем, что сельскохозяйственные угодья расположены вблизи линии разграничения сторон администрация района обратилась с просьбой обеспечения безопасности работ к командованию российского миротворческого контингента. В настоящий момент обработано уже 40 гектар территории», - сказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Гапеев.

Для выполнения задач по обеспечению безопасности в отдаленных районах Нагорного Карабаха составляется график, согласно которому миротворцы отрабатывают запросы, поступившие через общественную приемную российского миротворческого контингента в городе Степанакерт.

«Большое спасибо российским миротворцам, что они помогают, охраняют нас, помогают делать посев. Ждем хорошее будущее, большое спасибо», - сказал местный житель, тракторист Эрик Геворкян.

Специалисты российского центра гуманитарного реагирования выполняют различные задачи по обеспечению безопасности в регионе, в том числе гражданских лиц при проведении сельскохозяйственных, инженерных и профилактических работ, а также при посещении паломниками монастырских комплексов, находящихся вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ.

Материал подготовили: Николай Баранов, Роман Захаров

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