Миротворцы РФ начали разминирование сотен гектаров в Мардакертском районе Карабаха

Российские миротворцы приступили к очистке и разминированию территории населенного пункта Мардакерт в Нагорном Карабахе.

Ежедневно вблизи линии разграничения в Мардакерском районе российские военнослужащие проводят поиск неразорвавшихся боеприпасов, снарядов, выстрелов и мин, а также выполняют задачи по очистке населенных пунктов и близлежащих сельскохозяйственных территорий.

«Российским миротворческим контингентом начались работы по гуманитарному разминированию сельскохозяйственных угодий в Мардакерстком районе Нагорного Карабаха. Сегодня было разминировано 1,5 га территории, всего запланировано 400 га территории, в ходе работ было обнаружено 2 взрывоопасных предмета», – сказал представитель российского миротворческого контингента Петр Паршиков.

Всего с 23 ноября 2020 года инженерно-саперные группы российских миротворцев очистили от неразорвавшихся боеприпасов 2 322,1 га территории, 683 км дорог, 1 937 зданий. Также за это время было обнаружено и обезврежено 26 078 взрывоопасных предметов.

Материал подготовили Майя Мусиенко и Николай Баранов.