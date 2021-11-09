Врач назвал опасное проявление постковидного синдрома у детей

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие неприятные последствия COVID-19 могут проявиться спустя недели после выздоровления. Он отметил, что дети, как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее.

«Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей – мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей – это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания», - рассказал Поздняков РИА Новости.

Он добавил, что COVID-19 чаще всего протека у детей в «легкой или даже субклинической форме».

Также Поздняков рассказал, что более чем у половины пациентов появляются различные варианты сыпи. Развиваются явления конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ (хейлит).

В заключение Поздняков рассказал о лечении постковидного состояния.

«Специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует. Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания, правильного по составу, курсы витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для нее», - сказал врач.

Ранее кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала «Звезде» о необычном постковидном синдроме, который связан с постакне или покраснениями на ногах.