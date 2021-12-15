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Ученые создали моющийся аккумулятор

Виктория Ивашечкина
05:46 15.12.2021
Данное изобретение основано на замене твердых элементов в оболочке аккумуляторов на эластичные и запаивание их в гибкий полимер.
Ученые создали моющийся аккумулятор
© Фото: pixabay
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Специалисты Университета Британской Колумбии рассказали о создании гибкого аккумулятора, рассчитанного на мойку, для носимых устройств будущего. 

По словам ученых, данное изобретение основано на замене твердых элементов в оболочке аккумуляторов на эластичные и запаивание их в гибкий полимер. Батарея состоит из ультратонких слоев полимеров, которые заключены в корпус. Конструкция сможет защитить аккумулятор от контакта с жидкостями.

По словам создателя батареи доктора Нгока Тан Нгуена (Ngoc Tan Nguyen), ради получения эластичной формы аккумулятора его ключевые соединения - диоксид цинка и марганца - пришлось перемолоть на мелкие фракции и залить полимерным материалом.

Специалисты в ходе исследований определили гибкость и водонепроницаемость батареи с помощью тестов в стиральной машине. Специалисты провели 39 циклов стирки в бытовых и промышленных стиральных машинах и заметили, что прототип батареи остался целым.

Ранее российские ученые нашли способ увеличить емкость литий-ионных аккумуляторов и сделать их более морозостойкими. Подобные аккумуляторы широко применяются в различных гаджетах и электромобилях.

Для решения проблемы со слишком быстрой разрядкой батарей на холоде, коллектив ученых из Института физической химии и электрохимии РАН разработал элемент батарей на основе нанопроволок из германия.

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