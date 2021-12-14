Ученые создали «равнодушный» к морозу литий-инонный аккумулятор

Российские ученые нашли способ увеличить емкость литий-ионных аккумуляторов и сделать их более морозостойкими. Подобные аккумуляторы широко применяются в различных гаджетах и электромобилях. Для решения проблемы со слишком быстрой разрядкой батарей на холоде, коллектив ученых из Института физической химии и электрохимии РАН разработал элемент батарей на основе нанопроволок из германия.

В традиционных аккумуляторах электрический заряд переносится между двумя пластинами - электродами. В литий-ионных батареях одна из них состоит из графита, а вторая - из соединений лития с кобальтом или лития с железом. На холоде электроды работают менее эффективно. Ученые пришли к выводу, что применение нанопроволок из германия для анода вместо графита позволит сохранить накапливаемую энергию даже в условиях низких температур.

«Нанопроволоки из графена при взаимодействии с электролитом в аккумуляторах создают 10 различных соединений с литием. Благодаря этому емкость материала становится в пять раз выше, чем у графита в обычных аккумуляторах на смартфонах», - рассказал «Известиям» руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат химических наук, сотрудник Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН Илья Гаврилин.

Благодаря применению этого элемента, емкость аккумулятора кратно увеличивается и он продолжает эффективно работать даже в условиях 50-градусных морозов, добавил Гаврилин.

Ранее ученые Томского политехнического университета (ТПУ), совместно с зарубежными коллегами, разработали уникальное покрытие, которое в 100 раз снижает скорость «обрастания» металлов в воде и других биологических средах. Открытие позволит усовершенствовать медицинские импланты и морские суда.