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Назван простой способ снизить уровень холестерина

Виктория Ивашечкина
04:14 15.12.2021
Специалист напомнила, что данное вещество является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Назван простой способ снизить уровень холестерина
© Фото: pixabay
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Диетолог Татьяна Иванникова рассказала, насколько опасен холестерин, а также назвала советы по снижению уровня этого вещества в организме.

«Холестерин сам по себе не опасен, но если его уровень в организме высокий, это может привести к серьезным последствиям», - отметила врач.

Иванникова напомнила, что данное вещество является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта.

«Для того чтобы минимизировать риск повышения холестерина, нужно добавить в свою жизнь физнагрузку и снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров (сливочное масло, жирное мясо, яйца, сыр)», - отметил диетолог, передает РИА Новости Спорт.

Также Иванникова рассказала об опасности употребления продуктов с большим количеством транс-жиров (жареные продукты, весь фаст-фуд).

Ранее диетолог Лорен Манакер рассказала, что потребление домашнего чечевичного супа помогает понизить уровень холестерина. Она отметила, что полезные свойства блюда объясняются большим количеством полезных для сердца питательных веществ, включая калий и клетчатку.

Самостоятельно приготовленный суп является более предпочтительным в рационе по сравнению с готовыми блюдами, в которых, как правило, слишком много натрия.

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