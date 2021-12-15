В стране и мире Назван простой способ снизить уровень холестерина Виктория Ивашечкина Специалист напомнила, что данное вещество является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. © Фото: pixabay Читайте нас на: Диетолог Татьяна Иванникова рассказала, насколько опасен холестерин, а также назвала советы по снижению уровня этого вещества в организме. «Холестерин сам по себе не опасен, но если его уровень в организме высокий, это может привести к серьезным последствиям», - отметила врач. Иванникова напомнила, что данное вещество является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта. «Для того чтобы минимизировать риск повышения холестерина, нужно добавить в свою жизнь физнагрузку и снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров (сливочное масло, жирное мясо, яйца, сыр)», - отметил диетолог, передает РИА Новости Спорт. Также Иванникова рассказала об опасности употребления продуктов с большим количеством транс-жиров (жареные продукты, весь фаст-фуд). Ранее диетолог Лорен Манакер рассказала, что потребление домашнего чечевичного супа помогает понизить уровень холестерина. Она отметила, что полезные свойства блюда объясняются большим количеством полезных для сердца питательных веществ, включая калий и клетчатку. Самостоятельно приготовленный суп является более предпочтительным в рационе по сравнению с готовыми блюдами, в которых, как правило, слишком много натрия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика