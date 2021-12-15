Американский зонд впервые «коснулся» Солнца

В NASA сообщили, что американский зонд Parker Solar Probe впервые «коснулся» Солнца. Аппарат пролетел через корону, верхний слой атмосферы звезды.

«Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда - это значимый момент для изучения Солнца и поистине выдающееся достижение», - рассказал заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен.

Зонд провел замеры магнитных полей и образцов частиц в короне Солнца, где температура может достигать 500 тысяч кельвинов (около 500 тысяч градусов Цельсия) и даже нескольких миллионов кельвинов.

Специалисты NASA отмечают, что данные, переданные аппаратом, будут иметь огромную научную ценность для изучения «причин нагревания солнечной короны». Это, по словам ученых, позволит прогнозировать обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса.

Зонд Parker Solar Probe был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В том же году он побил рекорд приближения к Солнцу, установленный германо-американским аппаратом Helios 2.

Ранее астрономы NASA обнаружили новую экзопланету размером с Марс. Открытие сделали при помощи орбитальной обсерватории TESS. Недра планеты, предположительно, состоят из железа.

Новая планета сравнительно небольшая и вдвое легче Земли, но обладает необычайной плотностью, заверили наблюдатели из NASA. По текущим оценкам исследователей, температура на поверхности экзопланеты превышает 1,5 тысячи градусов Цельсия.