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Американский зонд впервые «коснулся» Солнца

Виктория Ивашечкина
03:41 15.12.2021
Аппарат Parker Solar Probe был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал.
Американский зонд впервые «коснулся» Солнца
© Фото: APL, NASA, globallookpress
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В NASA сообщили, что американский зонд Parker Solar Probe впервые «коснулся» Солнца. Аппарат пролетел через корону, верхний слой атмосферы звезды. 

«Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда - это значимый момент для изучения Солнца и поистине выдающееся достижение», - рассказал заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен.

Зонд провел замеры магнитных полей и образцов частиц в короне Солнца, где температура может достигать 500 тысяч кельвинов (около 500 тысяч градусов Цельсия) и даже нескольких миллионов кельвинов.

Специалисты NASA отмечают, что данные, переданные аппаратом, будут иметь огромную научную ценность для изучения «причин нагревания солнечной короны». Это, по словам ученых, позволит прогнозировать обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса.

Зонд Parker Solar Probe был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В том же году он побил рекорд приближения к Солнцу, установленный германо-американским аппаратом Helios 2.

Ранее астрономы NASA обнаружили новую экзопланету размером с Марс. Открытие сделали при помощи орбитальной обсерватории TESS. Недра планеты, предположительно, состоят из железа.

Новая планета сравнительно небольшая и вдвое легче Земли, но обладает необычайной плотностью, заверили наблюдатели из NASA. По текущим оценкам исследователей, температура на поверхности экзопланеты превышает 1,5 тысячи градусов Цельсия.

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