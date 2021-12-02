Ученые обнаружили раскаленную экзопланету из железа

Астрономы NASA обнаружили новую экзопланету размером с Марс. Открытие сделали при помощи орбитальной обсерватории TESS. Недра планеты, предположительно, состоят из железа, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

«Мы обнаружили экзопланету размером с Марс, которая при этом похожа по составу и облику на Меркурий. Она относится к числу самых небольших экзомиров, открытых за все время наблюдений. Мы предполагаем, что она совершает один оборот вокруг звезды всего за восемь неполных часов», - приводит ТАСС комментарий ведущего научного сотрудника MIT Роланда Вандерспека.

Планету обнаружили во время наблюдения за красным карликом GJ 367. Эта звезда относится к одной из самых близких к Солнцу и находится в созвездии Паруса. Красный карлик расположен от Земли всего в 30 световых годах, полагают ученые.

Новая планета сравнительно небольшая и вдвое легче Земли, но обладает необычайной плотностью, заверили наблюдатели из NASA. По текущим оценкам исследователей, температура на поверхности экзопланеты превышает 1,5 тысячи градусов Цельсия, что исключает вероятность наличия любых форм жизни.