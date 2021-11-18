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Диетолог назвали три способа убрать целлюлит

Иван Линдеманн
03:41 18.11.2021
Целлютит является следствием особенностей строения подкожной жировой клетчатки женщин
Диетолог назвали три способа убрать целлюлит
© Фото: pixabay
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Избавиться от целлюлита сложно, однако есть ряд факторов, которые могут повлиять на внешний вид кожи и улучшить ее вид. Об этом рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Эксперт напомнила, что не существует определенных продуктов, которые могли бы привести к целлюлиту. Целлютит является следствием особенностей строения подкожной жировой клетчатки женщин.

«У женщин соединительнотканные волокна расположены по-другому, нежели у мужчины», - отметила Тараско в беседе с РИА Новости.

Есть три фактора, которые ухудшают вид кожи с целлюлитом. По словам диетолога, это избыточный вес, отечность и недостаточно развитая мышечная ткань, которая ведет за собой снижение тонуса кожи подкожно-жировой клетчатки. Со всеми тремя факторами можно бороться.

Нормализовать массу тела можно с помощью сбалансированного питания, куда входит большое число овощей, качественный белок и орехи. Снизить отечность можно, сократив потребление соли и пищи, где ее много. Также следует сократить употребление алкоголя и молочных продуктов. Помогают выведению жидкости и овощи с калием и магнием.

«И, конечно, сама физическая нагрузка усиливает кровообращение, лимфоток. Она не убирает целлюлит, но способствует выравниванию поверхности кожи, дополнительно повышается тонус самой кожи и подкожно-жировой клетчатки», - добавила диетолог.

Ранее британский диетолог Харриет Смит назвала продукты, которые наиболее сильно способствуют появлению прыщей. По словам эксперта, это продукты, которые содержат молоко, сахара и жиры.

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