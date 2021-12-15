Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Годовая инфляция в России замедлилась до 8,11%

Анна Касаткина
22:59 15.12.2021
Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в секторе зарубежного туризма.
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,11%
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 8,11%, что на 0,17% ниже показателя первой недели декабря. Об этом говорится в резюме Минэкономразвития о ценовой ситуации в России.

Индекс потребительских цен по состоянию на 13 декабря составляет 8,11%. С начала месяца инфляция замедлилась на 0,12%, за неделю с 7 по 13 декабря - на 0,06% по сравнению с 0,07% неделей ранее.

Уточняется, что продолжается снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг за счет услуг зарубежного туризма - с -0,9% после -0,83% неделей ранее. Так, поездка в Турцию стала дешевле на 21,65% вместо 17,11%.

«На непродовольственные товары рост цен замедлился до 0,15%, в том числе за счет снижения темпов удорожания автомобильного бензина 0,20%. На продовольственные товары цены выросли на 0,36% при росте цен на плодоовощную продукцию на 1,31%», - говорится в документе.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в середине 2022 года в России может наступить третья волна инфляции из-за роста цен на продукты питания. Он отметил, что инфляция связана с нарушенным пандемией коронавируса макроэкономическим балансом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:51 В стране и мире
Захарова ответила на объявление дипломатов РФ персонами нон грата в Берлине
18:06 В стране и мире
ВМС США отчитались об испытаниях лазерного оружия для уничтожения надводных целей
17:40 В стране и мире
В Роспотребнадзоре допустили одновременное заражение штаммами «омикрон» и «дельта»
17:33 В стране и мире
СК заподозрил «золотую судью» Хахалеву в хищении более 1 млн рублей
16:30 В стране и мире
Видео
Путин перечислил основные меры борьбы с бедностью
Популярное
Видео
«Пьет таблетки всю жизнь»: представитель Лепса рассказал о его состоянии
Мясников перечислил главные причины заложенности носа
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.