Годовая инфляция в России замедлилась до 8,11%

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 8,11%, что на 0,17% ниже показателя первой недели декабря. Об этом говорится в резюме Минэкономразвития о ценовой ситуации в России.

Индекс потребительских цен по состоянию на 13 декабря составляет 8,11%. С начала месяца инфляция замедлилась на 0,12%, за неделю с 7 по 13 декабря - на 0,06% по сравнению с 0,07% неделей ранее.

Уточняется, что продолжается снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг за счет услуг зарубежного туризма - с -0,9% после -0,83% неделей ранее. Так, поездка в Турцию стала дешевле на 21,65% вместо 17,11%.

«На непродовольственные товары рост цен замедлился до 0,15%, в том числе за счет снижения темпов удорожания автомобильного бензина 0,20%. На продовольственные товары цены выросли на 0,36% при росте цен на плодоовощную продукцию на 1,31%», - говорится в документе.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в середине 2022 года в России может наступить третья волна инфляции из-за роста цен на продукты питания. Он отметил, что инфляция связана с нарушенным пандемией коронавируса макроэкономическим балансом.