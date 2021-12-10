Россиян предупредили о новой волне инфляции

В середине 2022 года в России может наступить третья волна инфляции из-за роста цен на продукты питания. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что инфляция связана с нарушенным пандемией коронавируса макроэкономическим балансом.

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, мы с ней столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», - заявил Белоусов на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Ранее аналитики подсчитали средний чек на подготовку к Новому году. Так, искусственная ель подорожала на 23% в сравнении с ноябрьскими ценами в 2020 году, а гирлянды - на 4%. Таким образом, для приготовлений к празднику придется потратить минимум пять тысяч рублей.