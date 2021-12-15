В работе Facebook зафиксирован масштабный сбой

В работе социальной сети Facebook зафиксирован масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который фиксирует неполадки в работе различных ресурсов.

Первые сообщения о неполадках появились в 18:00 по московскому времени, к 21:00 их количество заметно увеличилось. Также проблемы наблюдаются в работе приложения Messenger.

Сбои зафиксированы в США, Великобритании, Франции, Канаде, Италии, Германии и других странах. Проблемы возникают при попытке войти в аккаунт с помощью вебсайта или приложения.

Сбои в работе популярных социальных сетей происходят регулярно. В начале декабря были зафиксированы масштабные неполадки в работе Telegram, Instagram и Facebook. Тогда жалобы шли из России, Германии, Польши и Украины.