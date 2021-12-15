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Полиция перекрыла улицу у посольства России в США из-за подозрительного пакета

Виктория Ивашечкина
02:20 15.12.2021
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, не представляет ли данный предмет опасности.
Полиция перекрыла улицу у посольства России в США из-за подозрительного пакета
© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress
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Полицейские перекрыли улицу у посольства РФ в Вашингтоне из-за брошенного через забор подозрительного пакета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя полиции Вашингтона.

«Он был брошен через забор», - сказал полицейский.

Сейчас стражи порядка не пускают никого за оцепленную территорию, так как они должны выяснить, не представляет ли данный предмет опасности.
В начале декабря полиция Нью-Йорка обнаружила у штаб-квартиры ООН мужчину, который был вооружен дробовиком. При этом всех сотрудников организации просили укрыться.

Сотрудники полиции перекрыли улицу напротив здания офиса всемирной организации. На место инцидента прибыли силовики в штурмовой экипировке. Над зоной оцепления патрулировал вертолет.

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